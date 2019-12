Il piccolo lemon lemon era in terribili condizioni e non sarebbe sopravissuto a lungo

Questa è la storia di Lemon, un meraviglioso cagnolino, abbandonato e lasciato al freddo dai suoi precedenti padroni. Venne trovato da alcuni volontari che videro un appello sui social e si precipitarono immediatamente da lui. Appena arrivati Lemon era in pessimo stato, disidratato, molto freddo e denutrito.

I volontari caricarono Lemon in macchina e lo portarono subito dal veterinario. Quando il veterinario lo pesò si accorse che aveva un peso di due chili e mezzo era davvero troppo denutrito ed in più aveva le anche completamente bloccate dall’artrosi e non riusciva a camminare.

Dopo un’intervento e tante amorevoli cure Lemon stava già meglio, aveva ripreso molti chili e tornò a camminare, fu’ un vero e proprio miracolo da parte della veterinaria e i volontari rimasero stupefatti da questo miracolo in quanto avevano quasi perso le speranze di vedere Lemon di camminare di nuovo.

La meravigliosa storia di Lemon si conclude con un bellissimo lieto fine in quanto alla fine fu’ adottato da una bellissima famiglia che aveva già anche una pitbull che incredibilmente fece da mamma a Lemon, lo considerava un figlio, ci giocava insieme e trascorrevano tutto il giorno uniti senza separarsi un attimo.

Gioca tutto il giorno anche insieme alla sua nuova famiglia, la quale non gli fa mancare nulla. Nella vita non bisogna mai perdere la speranza mai smettere di credere e soprattutto mai smettere di sognare, come hanno fatto in questo caso i volontari che non si sono dati per vinti e nonostante le pessime condizioni del cagnolino,

che sembrava che ormai non ce l’avesse fatta, hanno continuato a lottare insieme allo straordinario veterinario che ha fatto di tutto affinchè Lemon potesse nuovamente stare bene.