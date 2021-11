Dalla Thailandia ci arriva una storia incredibile, che in breve tempo ha fatto letteralmente il giro del mondo, perché le foto e video ci mostrano un animaletto davvero incredibile ed eccezionale. Vuoi conoscere la storia del pollo con 4 zampe enormi? Allora seguici perché te la vogliamo proprio raccontare.

Fonte foto da video su YouTube di Worldly

In un video che arriva proprio dal paese asiatico è apparso un pollo gigantesco, che ha quattro zampe enormi e davvero incredibili. Il pollo ha tre mesi ed è nato con una disabilità che ha lasciato tutti, anche i suoi proprietari senza parole.

Dong Tao Rod Ma è nato così, con queste zampe, nell’allevamento di polli che si trova nella provincia di Lampang, in Thailandia. L’allevamento di polli appartiene a Wasan Kanphian, che ha deciso di raccontare nel suo paese la sua storia. Che presto ha valicato i confini per raggiungere ogni angolo del globo.

Rod Ma ha quattro grandi zampe da quando è nato a causa di malattie genetiche. Suo padre e sua madre sono sani. Ora ho circa 200 polli Dong Tao nella mia fattoria. La maggior parte dei polli nati disabili difficilmente sopravviverà, ma questo pollo maschio disabile è diverso. Non lo scambierò e lo accarezzerò come uno dei miei amici.

Queste le parole del proprietario, che hanno commosso tutti quanti.

Fonte foto da video su YouTube di Worldly

Nessuno sa quanto sopravvivrà il pollo con 4 zampe enormi

I polli Dong Tao si trovano raramente in Vietnam. E di solito hanno solo due grosse zampe. Sono allevati per la loro carne, di solito usata in ristoranti di lusso nel paese asiatico.

Ma questo animale non farà questa fine. E vivrà fino a quando il suo organismo, nonostante la disabilità, deciderà di resistere, grazie al suo proprietario che non ha intenzione di abbandonarlo o, peggio, ucciderlo.