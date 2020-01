Il presepe dei cagnolini Un fantastico presepe i cui attori principali sono i cagnolini

L’albero è illuminato, le decorazioni sono pronte e le festività natalizie sono in pieno svolgimento. Ma non c’è niente di più speciale e significativo nel Natale che fare la natività. La scena della nascita di Gesù in una mangiatoia, circondata da animali e Re Magi, è un pezzo chiave del Natale.

Che si tratti di una nascita con figure illuminate vicino al camino o della nascita ricreata dai bambini durante la messa domenicale, la nascita è qualcosa di molto significativo del Natale.

Ma a volte le persone sono molto più creative nella loro messa in scena, come questa Natività realizzata con i cani, che ci offre una delle immagini più adorabili viste su Internet.

Jo Kingston gestisce un’azienda di cura per animali chiamata Wags to Riches nel Leicestershire, in Inghilterra. Durante il Natale 2017, l’attività è diventata virale grazie a una foto molto divertente.

vestiti erano piuttosto semplici: i cani erano avvolti in asciugamani per assomigliare alle vesti di una tradizionale Betlemme. Probabilmente la parte più bella di tutta la scena è stata quella di un cucciolo che spuntava dalla mangiatoia, che interpretava Gesù Bambino.

Internet si innamorò immediatamente della foto, che è stata ritwittata migliaia di volte. Colui che aveva messo la foto su internet ha dichiarato “Mi sono svegliato e qualcuno mi aveva taggato in una foto dicendo:” Jo, sei diventato virale “, ha detto Jo alla BBC. “Mi hanno inviato molti messaggi ,non me lo aspettavo affatto. I cani sono stati attori perfetti, purché abbiano ricevuto un premio.”Tutti erano felici di sedersi per la foto”, hanno detto i proprietari a the Dodo, un programma televisivo . “È incredibile cosa fanno i cani per un biscotto”