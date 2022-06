È proprio vero, il primo bacio non si scorda mai e sappiamo tutti (o lo ricordiamo lontanamente) quanto sia un’esplosione di gioia, di felicità, di contentezza infinita. Lo sa bene il Golden Retriever protagonista di un video che sta facendo il giro del web e che dimostra il primo bacio del cane, ricevuto da un barboncino nero che gli regala attimi di pura gioia.

Fonte foto da video su YouTube di Stoga

Sui social è apparso il video che ritrae l’incontro tra due cagnolini di razza diversa. Non sappiamo se i due cuccioli si conoscessero già prima o se quello è il loro primo incontro. Quello che sappiamo è solo che il Golden Retriever color miele e il barboncino nero insieme sono semplicemente adorabili.

Prima i due si scrutano da lontano, poi pian piano si avvicinano. Il Golden è su delle gradinate, mentre il barboncino è sotto e si allunga per poter raggiungere il tartufo nero di quello che è il suo nuovo amico, per “stampargli” un bel bacio pieno di amore e di affetto.

Non appena il Golden Retriever ricevere un bacio dal cagnolino più piccolo (che indossa un cappottino semplicemente adorabile), ecco che il grosso cagnolone non riesce proprio a trattenere la gioia per quella semplice dimostrazione di affetto.

Il Golden inizia a girare su se stesso, a saltellare e si vede benissimo che l’espressione è quella di pura gioia e felicità. Che dimostra che un semplice gesto d’affetto può cambiarti la giornata.

Anche il primo bacio del cane non si scorda mai

Il video ovviamente ha ottenuto tante visualizzazioni e tanti commenti per un primo bacio da urlo, che fa andare il Golden Retriever davvero in estasi, felicissimo per tutto quell’affetto.

Non è adorabile questo dolce cucciolo che reagisce così al suo primo bacio ricevuto?