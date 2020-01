Il primo incontro tra Teddy e Pork Il primo incontro tra Teddy e Pork, che è diventato virale

Pork è un dolce golden retriever che è sempre stato molto dolce e gentile con tutti, umani ed animali. La sua famiglia è sempre stata molto orgogliosa di lui e per questo, pochi mesi fa, hanno deciso di fargli una sorpresa meravigliosa, che gli ha cambiato la vita per sempre.

Questo cagnolino, ha sempre avuto un amore profondo per i cuccioli ed i suoi amici umani, hanno deciso di adottarne un altro, per non lasciarlo solo quando escono o quando sono a lavoro.

Così, si sono presentati nel rifugio ed hanno adottato la piccola Teddy, era appena nata da una randagia e loro desideravano solo donarle una vita meravigliosa.

Infatti, dopo aver firmato tutti i moduli per la sua adozione, l’hanno portata subito a casa per farla conoscere a Pork e per vedere la sua reazione.

Appena sono entrati alla porta, il loro cane ha iniziato a saltare ed a seguirli, poiché aveva notato che nella scatola avevano qualcosa che si muoveva. Non riusciva più a stare calmo.

Poco dopo, quando i suoi amici umani hanno tirato fuori la piccola Teddy, la sua eccitazione è arrivata alle stelle ed i due sin da subito hanno iniziato a giocare ed a conoscersi. Un momento speciale per tutta la famiglia.

La cucciola non ha mai avuto paura del cane più grande, ma voleva solo stare vicino a lui. Infatti poco dopo, si sono anche rannicchiati insieme per fare un dolce pisolino. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip è stata pubblicata dalla famiglia sul web ed è diventata virale in poche ore. Tutti sono rimasti sorpresi dalla reazione del cagnolino e dalla sua personalità dolce e vivace. Tutti noi siamo certi che diventeranno migliori amici.

Storie del genere ci riempiono il cuore. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!