Peaches è un dolce gattino paffutello, decisamente un po’ sovrappeso. Se c’è qualcosa di più grande di lei è la sua personalità. Recentemente il suo proprietario ha chiesto di rifarle un po’ il look per “ripulirla” dalla tanta pelliccia che aveva. Ma mai si sarebbe aspettato il risultato con cui la sua amata gattina è arrivata a casa.

Peaches si ritrovava a casa degli anziani suoceri di Chrissy Higginson Barnabei: da un po’ di tempo la gattina viveva lì per esigenze del suo proprietario e secondo quanto raccontato forse l’hanno coccolata un po’ troppo.

Tanto da mettere su chili e da avere bisogno di un intervento di igiene urgente. In pratica Peaches non riusciva più a pulirsi nelle parti intime e così è stata portata in un centro per aiutarla.

Quando per necessità la famiglia di Barnabei ha dovuto prendersi cura di Peaches, l’hanno messa a dieta per seguire un rigoroso programma di alimentazione. Così da perdere peso. Ma nonostante questo aveva ancora difficoltà a pulirsi.

Peaches si sentiva ovviamente a disagio, stava male, soffriva e non faceva gli esercizi di cui aveva bisogno. Poi alla famiglia hanno consigliato un taglio netto della pelliccia. Anche se il risultato è decisamente inaspettato.

Il veterinario di Peaches ha raccomandato alla famiglia un taglio sanitario, nelle parti intime, per tagliare la pelliccia intorno al suo Lato B, che il gatto non riusciva più a raggiungere per pulirlo.

Il proprietario ha detto di sì, ma non si era reso conto del risultato che questa decisione avrebbe ottenuto. Quando ha visto Peaches non poteva credere ai suoi occhi.

Nessuno in realtà si aspettava questo risultato.

Se gli esseri umani di casa sono scoppiati a ridere, ammettendo di essere abbastanza scioccati, ma anche divertiti, Peaches non ha battuto ciglio, come se fosse tutto normale.

“È una diva, cammina con il suo nuovo look naturalmente. Questo l’ha aiutata moltissimo. Non ha più problemi o disagi. Pensavo avesse freddo, ma sta benissimo”.