Il salvataggio dei due cuccioli gettati accanto alla spazzatura Invece di portarli dal veterinario, come un normale essere umano, il loro proprietario ha ben pensato di gettarli con la spazzatura. Ecco come è finita la loro storia...

La storia di questo salvataggio è stata diffusa dall’He Art of Rescue International. Due cuccioli sono stati trovati vicino ad un bidone della spazzatura, come se qualcuno li avesse gettati via. Una coppia si è resa conto della loro presenza ed ha subito allertato i volontari del posto. Quest’ultimi si sono subito precipitati sul posto e hanno portato i cagnolini alla propria struttura, per farli visitare da un veterinario.

È stato allora che si sono resi conto del perché li avessero abbandonati. I cuccioli soffrivano di convulsioni e di altri disturbi comuni. Tremavano e avevano tanta fame. I soccorritori hanno deciso di chiamarli Hansel e Gretel.

Dopo le visite mediche, sono risultati positivi al parvo. Sono stati ricoverati e sottoposti ad un trattamento specifico molto costoso. I volontari e i veterinari, ora, sono fiduciosi ma allo stesso tempo sono realistici, perché si rendono conto che i due fratellini sono molto giovani.

Purtroppo chi ama gli animali spinge alla sterilizzazione, perché poi accade questo, cucciolate non volute e gettate per strada.

Fortunatamente, come nel caso di Hansel e Gretel, i cuccioli sono stati salvati e non appena staranno meglio, troveranno un’altra famiglia, una disposta a prendersi cura di loro e ad amarli giorno dopo giorno. In altri casi però, questo non succede e i cuccioli abbandonati muoiono di fame, di freddo o di caldo….

La cosa che apprezziamo di più, è il lavoro dei volontari, che ogni giorno a proprie spese e grazie all’aiuto delle donazioni, si prendono cura di questi poveri animali, che senza di loro andrebbero incontro ad una morte certa.

Ci auguriamo che chiunque abbia gettato questi cagnolini della spazzatura, possa vederli stare meglio, trovare una famiglia ed essere felici.

Ad ogni azione cattiva, ne corrisponde un’altra altrettanto cattiva! Il tempo darà loro ciò che si meritano!