Il salvataggio dei gatti rapiti Si erano messi sulle tracce di un gatto smarrito e si sono trovati a salvarne almeno un centinaio da un vero e proprio inferno

Un gruppo di volontari in Cina si era messo sulle tracce di un gatto smarrito: volevano recuperarlo a tutti i costi. Le tracce li hanno portati in un vecchio edificio abbandonato. Quando sono entrati dentro a fatica, visto che non li facevano entrare, si sono trovati di fronte centinaia di gatti che avevano bisogno del loro aiuto.

Cercando questo gatto smarrito, i volontari si sono imbattuti in un vecchio edificio abbandonato chiuso a chiave. Chi aveva le chiavi non ne voleva sapere di farli entrare, ma alla fine ce l’hanno fatta. E quando hanno acceso le luci hanno scoperto centinaia di gabbie dove vivevano in condizioni disperate tantissimi gatti. Che non potevano muoversi.

I gatti vedendoli hanno iniziato a miagolare forte, come se stessero gridando per la disperazione. Nessuno di loro poteva muoversi. Le gabbie erano piene. I volontari hanno iniziato a controllare le gabbie, notando che molti gatti avevano dei collarini. Ma in poche c’erano cibo e acqua.

I soccorritori dell’organizzazione Animal Protection Power (CAPP) hanno denunciato quel luogo che era diventato un inferno, sperando di poter liberare il prima possibile i gatti per aiutarli a continuare a vivere.

Le condizioni in cui si trovavano erano terrificanti. La maggior parte di loro era malata a causa della disidratazione e della malnutrizione.

I volontari, grazie all’aiuto della polizia locale, sono riusciti a liberare 374 gatti che avevano vissuto chissà per quanto tempo rinchiusi, mettendoli al sicuro.

Circa 4 milioni di gatti vivono in queste condizioni in Cina. Molti sono stati salvati, ma molto c’è ancora da fare, perché in un gran numero di luoghi nel paese non si può consumare la carne di cane e di gatto, ma in altri invece sì. Ora i gatti devono iniziare un periodo di riabilitazione e cure.

Intanto i volontari cercano delle case per questi poveri animali che una volta guariti avranno bisogno di tante cure e amore.