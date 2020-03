Il salvataggio dei poveri cani abbandonati in cassette di legno (VIDEO) Per fortuna sono stati salvati, ma questi poveri cani abbandonati dentro delle cassette di legno hanno rischiato di morire

La crudeltà umana non ci stupisce quasi più. Questa è la storia di alcuni poveri cani che sono stati abbandonati al loro destino all’interno di alcune cassette di legno. Se non fossero stati salvati in tempo, sicuramente la fine per loro sarebbe arrivata molto presto.

Gli atti di crudeltà nei confronti di poveri animali innocenti ci lasciano sempre senza parole. Come in questa storia che ci arriva dall’Uruguay: alcuni cani, molti cani a dire il vero, sono stati abbandonati da soli rinchiusi in scatole di legno, dove non avevano nemmeno la possibilità di allungare le zampe. Scatole piccolissime e strette, dove sono stati lasciati a morire di fame e di sete, visto che non avevano ne acqua ne cibo.

Per fortuna sono intervenuti prontamente i volontari di un’associazione animalista che li ha portati in salvo. Le scatole di legno, che erano ben chiuse, sono state subito aperte e gli animali finalmente hanno potuto rivedere la luce del giorno e muoversi. La tortura per loro era finita, ma chissà quanto avranno sofferto rinchiusi all’interno di quelle cassette di legno.

Secondo quanto riportato dai media locali, i cani erano rimasti rinchiusi lì dentro per diversi giorni. Le cassette di legno erano state poi lasciate in una strada un po’ nascosta, che non era molto trafficata. Le speranze per loro erano pochissime: difficilmente qualcuno sarebbe passato di lì per trarli in salvo.

Se non fossero stati salvati in tempo, sarebbero presto morti per fame e sete, abbandonati al loro destino. Da un destino segnato da una mano crudele, da persone senza scrupoli e anche senza un cuore.

I soccorritori alla fine sono riusciti a salvare un cane decisamente giovane e cinque cuccioli di nemmeno un mese. Tutti sono stati curati dai medici veterinari e sono stati sverminati e vaccinati. E ora aspettano tutti di essere adottati.