Il salvataggio del cane Biscuit dall’incendio (VIDEO) I pompieri salvano un cane dall'incendio: quando gli fanno il bagnetto, scoprono che la sua pelliccia è di tutto un altro colore

Biscuit è un cagnolino adorabile, che è stato salvato dai pompieri mentre si trovava in una casa andata a fuoco. Per fortuna nell’incendio non ha subito danni. Ma quando i volontari gli hanno fatto il bagnetto, hanno scoperto che la pelliccia non era grigia.

Quando Biscuit è stato salvato da un incendio, è stato sottoposto a un bagno rilassante, per riprendersi e ripulirsi. Tutti pensavano fosse un cane grigio quando è stato tirato fuori dalle fiamme di quell’edificio che bruciava. Ma in realtà i volontari hanno presto scoperto che il suo vero colore era un altro. Ha lasciato tutti senza parole.

Biscuit, che è un meticcio, è stato portato di corsa al centro di salvataggio di animali RSPCA dopo essere stato salvato. Gli hanno dato una maschera per l’ossigeno per animali domestici così da aiutarlo a riprendersi dopo lo choc e dopo aver inalato molto fumo.

Ellie Jones era in servizio quella notte quando è stato richiesto il loro aiuto. “Quando sono arrivata i pompieri erano già riusciti ad aiutare Biscuit e gli stavano dando ossigeno per respirare”.

Il cane è arrivato nel rifugio con la pelliccia grigia, ma durante il bagnetto hanno scoperto che in realtà il suo manto era chiaro e dorato.

Il personale ha pubblicato il video del bagnetto che dimostra come Biscuit ha lasciato nell’acqua lo sporco e la paura.

Jenny Crowell del Bristol Animal Rescue Centre ha dichiarato di non aver mai immaginato che non fosse grigio.

“Quando è arrivato il povero Biscuit, tutti pensavano che fosse un cane grigio, ma come vedrai in questo video, un bagno rilassante ha rapidamente dimostrato il contrario. Biscuit è ora completamente guarito e va bene”.

Biscuit ora è pronto per trovare una nuova casa. Sta bene, è in ottima salute ed è molto dolce e affettuoso. Adora farsi abbracciare e non ama molto farsi tagliare le unghie. In passato ha vissuto con altri cani e va d’accordo con i bambini. Riuscirà presto a trovare una casa?