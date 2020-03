Il salvataggio del cane intrappolato nella neve con i suoi cuccioli (VIDEO) Alcune persone di buon cuore hanno deciso di salvare il cane intrappolato nella neve con i suoi cuccioli: non poteva scappare

Questa storia è stata raccontata dai volontari del rifugio di soccorso per cani Mladenovac in Serbia, che un giorno hanno ricevuto una telefonata: qualcuno si era accorto che c’era un cane intrappolato in un tubo di drenaggio lungo la strada. Era freddo, era inverno, c’era la neve: i soccorritori sono subito corsi a salvare il cane. E i suoi cuccioli.

L’animale era in cerca di aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono subito resi conto che il cane non sarebbe mai potuto uscire da solo. E non era l’unico ad avere bisogno del suo aiuto. Il cane viveva lì dentro, nascosto nella neve, insieme alla sua cucciolata. La povera cagnolina cercava di difendere i suoi piccoli cuccioli dal freddo, in ogni modo possibile.

I tubi di scarico erano sepolti dalla neve, ma c’è un piccolo tubo che emergeva, con davanti delle impronte che portavano lì dentro. Il cane a un certo punto fece capolino dal tunnel buio. La cagnolina era amorevole e aveva un grandissimo bisogno di aiuto. Così come ne avevano bisogno i suoi poveri cuccioli.

Controllando bene, infatti, i soccorritori videro che insieme alla cagnolina c’erano anche tre cuccioli che avevano una grandissima paura di uscire da lì. Così i soccorritori portarono prima fuori la madre, aspettanado che i suoi cuccioli la seguissero. Ma non ne volevano assolutamente sapere. Allora caricarono la mamma in macchina per metterla al sicuro, tornando poi dai cuccioli e cercando di tirarli fuori con la promessa di buon cibo. Ma erano piccoli per sapere cosa fosse il cibo, prendevano ancora il latte della mamma.

Non hanno però perso le speranze. Cercarono tutti i modi per far uscire i cani dal loro nascondiglio freddo e pericoloso. E alla fine ci riuscirono, tirandone fuori uno alla volta e assicurandosi che dentro non ci fosse più nessuno.

Arrivati al rifugio i veterinari hanno ricevuto le cure necessarie. Tutti mangiarono e si rimisero in forze. I cuccioli verranno svezzati e poi dati in adozione, come la mamma.