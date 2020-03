Il salvataggio della cagnolina e dei suoi amati cuccioli Il salvataggio della cagnolina e dei suoi amati cuccioli, che ha protetto con tutta se stessa..

Poche settimane fa, i volontari di Stray Rescue di St. Louis, si sono trovati davanti una scena terribile, che non dimenticheranno mai. Sul ciglio di una strada hanno visto una cagnolina abbandonata, con una zampa ferita, ma quando si sono avvicinati per salvarla, hanno scoperto che aveva partorito da poco. Dovevano trovare i suoi cuccioli in fretta.

I ragazzi sapevano molto bene che non potevano arrendersi, poiché senza la mamma i piccoli avrebbero perso la vita in pochissimi giorni e non potevano permetterlo.

Il loro desiderio era proprio quello di mettere tutti in salvo, per donargli una nuova vita, ma il lavoro che avrebbero dovuto affrontare, era lungo e difficile.

I ragazzi, dopo aver trovato quella cagnolina sul ciglio della strada, sapevano che dovevano fare qualcosa in fretta per salvarla, ma quando hanno capito che aveva partorito da poco, avevano anche un’altra priorità.

Si sono messi subito alla ricerca dei cuccioli. La loro mamma non aveva la minima intenzione di farli trovare, ma alla fine grazie a delle tracce lasciate nel bosco, sono riusciti nel loro obiettivo.

Li aveva nascosti in un buco nascosto sotto un albero. Per lei erano al sicuro. I ragazzi, alla fine uno alla volta, li hanno presi e portati nel loro rifugio, per aiutarli a crescere sani ed in salute.

Durante il controllo dal medico, i volontari hanno scoperto che dovevano sottoporre ad un intervento la mamma, poiché aveva una zampa rotta da tanto tempo, ma i piccoli erano in ottima salute. Ecco il video del salvataggio di seguito:

La dolce famiglia, ora è ancora nel rifugio e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno. I piccoli, prima di essere adottati verranno sterilizzati, proprio come la madre, ma a breve i volontari faranno il possibile per trovare delle famiglia perfette anche per loro.

L’amore di una madre non conosce limiti e questa storia ne è la dimostrazione. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: L’amore di una madre non ha limiti. La storia di Vera