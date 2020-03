Il salvataggio della cagnolina e due suoi 3 cuccioli Il salvataggio della cagnolina e due suoi 3 cuccioli, che erano molto spaventati

“Sono un volontario di Dog Rescue Shelter, diverso tempo fa abbiamo ricevuto una segnalazione su una cagnolina abbandonata. Era inverno e c’era la neve, per questo dovevamo agire in fretta. Siamo andati a cercarla, ma dopo averla trovata, abbiamo fatto una scoperta sorprendente. Aveva tre cuccioli.

Era un giorno come gli altri per noi ragazzi, che eravamo nel rifugio. Quando all’improvviso abbiamo ricevuto una chiamata per una segnalazione.

Dopo aver sentito quelle parole, abbiamo capito che dovevamo agire in fretta, poiché la situazione era davvero drammatica. Non avevamo molto tempo e dovevano andare sul posto immediatamente per trovarla, poiché nella notte sarebbe stato molto più difficile.

Abbiamo preso tutto quello di cui avevamo bisogno e siamo andati subito in quella zona. Abbiamo iniziato a cercare, ma della cagnolina non c’erano tracce. Alla fine, abbiamo notato che a terra c’erano delle strane impronte nella neve.

Per questo motivo, abbiamo capito che eravamo vicini. Dopo pochi secondi, il cane è uscito allo scoperto, scodinzolando. Sperava di essere aiutata e dopo averci sentito, era al settimo cielo nel vederci.

Si era nascosta in un tubo e quando abbiamo guardato lì dentro, abbiamo scoperto che in realtà non era sola. Con lei c’erano i suoi tre cuccioli, che avevano bisogno d’aiuto, ma che erano molto spaventati.

Per farli uscire abbiamo dovuto lavorare a lungo, ma alla fine siamo riusciti nel nostro obiettivo. Li abbiamo portati nel nostro rifugio, li abbiamo lavati e sistemati. Subito dopo sono potuti tornare a stare insieme. Ecco il video del loro salvataggio di seguito:

I cuccioli, ora, sono sempre vicini alla loro amata mamma, che fa di tutto per tenerli protetti ed in salute. Vederli insieme è meraviglioso. Ci auguriamo solo di riuscire a trovare le famiglia adatte a loro molto presto!”

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

