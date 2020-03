Il salvataggio della mamma e dei suoi cuccioli nascosti nella foresta Il salvataggio della mamma e dei suoi cuccioli nascosti nella foresta, in un buco che nessuno avrebbe mai trovato

La dolce randagia, quando ha capito che i suoi piccoli stavano per venire al mondo, ha deciso di andare a rifugiarsi in un buco nella foresta. Non voleva che qualcuno potesse far del male ai suoi cuccioli. La mamma sapeva che non sarebbe stato semplice, ma ha fatto di tutto proteggerli.

La cagnolina, per evitare che qualcuno potesse fargli del male, ha deciso di nasconderli in un buco, in mezzo la foresta.

Lei però, subito dopo il parto era molto affamata e sapeva che doveva mangiare in fretta, poiché anche i i suoi piccoli avevano fame ed era lei a dovergli dare il latte.

La mamma, per questo motivo, li ha lasciati in quel buco ed è andata nel paese per riuscire a procurare qualcosa. Quando è arrivata lì, però, è accaduto qualcosa di totalmente diverso.

Uno dei volontari di Animal Step, quando ha capito ciò che era appena accaduto, ha dato del cibo alla cagnolina ed ha provato a seguirla per salvare lei ed i suoi piccoli.

La mamma ha capito molto bene che quell’uomo era lì per aiutarli ed infatti gli ha permesso di trovare i suoi cuccioli, di prenderli in braccio e di salvarli. La dolce famiglia, ha trovato una coppia affidataria disposta a prendersi cura di loro.

I bimbi e la cagnolina, non sono più costretti a dormire sulla terra, ma hanno un divano tutto per loro, una casa calda e del cibo sempre a loro disposizione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Molto presto tutti i piccoli troveranno nuove famiglie disposte ad adottarli ed insieme a loro, anche la mamma, che non sarà più costretta a vivere da randagia sulle strade.

Una storia con un lieto fine bellissimo, ogni cane merita di trovare delle persone disposte ad amarlo. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

