Il salvataggio di Anna e dei suoi cuccioli Il salvataggio di Anna e dei suoi cuccioli. La scena è stata del tutto straziante..

Il randagismo, è una piaga sempre più diffusa e riuscire a combatterla è un lavoro molto difficile. Proprio per questo sono nate diverse associazione, che cercano di aiutare animali in difficoltà. Oggi proprio abbiamo deciso di parlarvi del salvataggio di una cagnolina chiamata Anna e dei suoi tre cuccioli.

Era un giorno come un altro, per un uomo chiamato Takis, che ha deciso di dedicare la sua vita ai cani in pericolo. Quando all’improvviso, uno dei suoi amici lo ha chiamato per la piccola.

Viveva in una casa abbandonata ed aveva da poco messo al mondo i suoi cuccioli. Il volontario, vista la situazione ha deciso di andare in quel posto immediatamente, ma la scena che si è trovato davanti è stata straziante.

Quando è entrato, ha visto due dei cuccioli, a terra ormai senza vita. Ha iniziato a cercare in giro ed è proprio a quel punto, che ha trovato gli altri tre, che erano malati, ma in vita.

Non poteva perdere tempo e per questo, li ha messi subito in un cartone per portarli nel suo rifugio. Ha aspettato per qualche minuto, per riuscire a catturare anche la madre.

Alla fine, però, ha creduto che di lei non ci fossero tracce e stava andando via. E’ proprio a quel punto, che si è reso conto cosa stava facendo la piccola Anna. Era all’entrata della casa, a fissare i suoi amati due cuccioli, con la speranza che l’uomo potesse aiutarli.

Takis sapeva molto bene che non poteva fare nulla per loro. Per questo, è riuscito a prendere in braccio la cagnolina ed a portarla via da quel luogo terribile. Doveva donargli tutte le cure di cui avevano bisogno. Ecco il video del loro salvataggio di seguito:

I piccoli sono nel rifugio e sono sotto antibiotici, per la Parvo. Mentre Anna, sta tornando ad essere in salute e non lascia i suoi cuccioli nemmeno per un secondo.

Takis spera di riuscire a trovare la famiglia perfetta per tutti loro molto presto. Una storia difficile, ma che ci dimostra ancora una volta, che l’amore di una madre non conosce limiti.

