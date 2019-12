Il salvataggio di Buddy Per fortuna il veterinario ha capito cos'era a provocargli quel malessere. Da quel momento la vita di Buddy è cambiata...

Il protagonista di questa storia, è un cane di nome Buddy, che stava per essere sottoposto ad eutanasia. È un cucciolone di circa 8 anni, che è stato salvato daa Friends of Strays, in Florida. Dopo averlo salvato dal letto della morte ed affidato ad un veterinario, quest’ultimo ha scoperto che il povero Buddy aveva un bastoncino tra i due denti molari, rimasto lì per almeno 3-4 anni.

“Probabilmente era lì da anni, gli aveva consumato il palato e marcito due denti. Nonostante il dolore, non si è mai lamentato. Se non fosse stato per il veterinario, probabilmente non ce ne saremmo mai accorti”, ha raccontato uno dei volontari.

Grazie all’aiuto di questi angeli, Buddy aè riuscito a rimettersi in forma ed ha conosciuto il significato della parola amore. Tutto ciò ha reso possibile che fosse visto dai possibili adottanti, come un cane dolce e uno di quelli che vorresti avere a casa.

Non ci è voluto molto, prima che questo cucciolone trovasse la famiglia perfetta. Oggi Buddy è felice, con delle persone meravigliose, che ogni giorno si prendono cura di lui e che si assicureranno io non fargli mancare niente, fino alla fine dei suoi giorni.

Buddy viveva nel dolore e si era chiuso in se stesso. Questo, all’interno del rifugio in cui si trovava, era visto in modo negativo. Per chi non lo sa, nella maggior parte di questi posti, c’è il problema del sovraffollamento, così i cani più anziani, malati, depressi e considerati non adottabili, vengono sottoposti ad eutanasia, così da fare spazio a nuovi cani, magari più cuccioli.

Fortunatamente ci sono associazioni come questa, che quando sentono parlare di situazioni del genere, vanno a prendere questi cani e se ne assumono ogni responsabilità, dando loro una seconda possibilità di vita.

Ed è proprio a queste persone, che noi non smetteremo mai di dire GRAZIE.