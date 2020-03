Il salvataggio di Buster, il cane che non riusciva a stare in piedi La donna non aveva soldi per il veterinario, così ha preso una coperta ed ha cercato di scaldarlo. Ecco come è finita la storia di questo povero cane randagio.

Quando si ha un cane randagio, la vita non è affatto facile. Ogni giorno bisogna lottare per trovare il cibo e riuscire ad arrivare al giorno successivo. Immaginate allora come deve essere la vita di un randagio anziano. Oltre alla lotta quotidiana, sopraggiungono i problemi di salute e alla fine, l'unica via di scampo, è lasciarsi andare alla morte. Il cane che vedete nelle immagini, si chiama Buster ed è stato trovato da una donna, mentre giaceva a terra. Il povero cane non riusciva nemmeno a camminare. Non sapendo cosa fare, la donna ha cercato di coprirlo per tenerlo al caldo e poi gli ha dato del cibo. Non aveva i soldi per portarlo da un veterinario, così ha provato a chiamare i volontari dell'Animal Aid, spiegando loro la situazione. I ragazzi si sono precipitati subito sul posto e hanno cercato di sollevare Buster. Purtroppo le gambe posteriori del cane, non riuscivano a sopportare alcun peso e i volontari sono stati costretti a prenderlo in braccio. Nonostante fosse circondato da estranei, l'anziano cane si è lasciato aiutare, non aveva alternative. Il dolore lo stava lacerando, così si è lasciato andare tra le mani di quelle persone. Dopo la visita veterinaria, i volontari hanno scoperto che Buster aveva una lesione spinale. Ci è voluto molto tempo e un rigido programma di terapia fisica, ma dopo tre settimane, Buster ha iniziato a mostrare i primi segni di miglioramento. Dopo 6 settimane, questo cane è tornato a camminare e a scodinzolare felice. Oggi Buster è felice e ogni giorno che passa, sta sempre meglio! Questa storia ci insegna quanto sia importante una telefonata ai volontari, quando si vede un cane randagio e bisognoso per le strade. Se quella donna fosse rimasta indifferente alla vista di Buster, oggi sarebbe sicuramente morto! Quando non si ha la possibilità di prendersi cura di un cane, ci sono persone che si possono contattare, che hanno come scopo della vita, esattamente questo!