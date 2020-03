Il salvataggio di cuccioli abbandonati vicino ai bidoni "Li avevano gettati come spazzatura. Ho cercato di prenderne uno, poi è sbucato quel signore dietro di me..."

Era un giorno come un altro, quando Shane Porter aveva appena terminato il suo turno di lavoro ed era tornato a casa, quando si è reso conto di essersi dimenticato di alcune cose che gli servivano. Questa è proprio una di quelle occasioni, in cui si dice “trovarsi al posto giusto, al momento giusto”. Shane è tornato indietro, ma prima di raggiungere il punto desiderato, si è ritrovato accanto ad un bidone della spazzatura, dove qualcosa ha attirato la sua attenzione.

C’erano dei cuccioli, abbandonati, vicino ai bidoni: “mentre cercavo di prenderne uno, un signore si è presentato dietro di me, aveva un altro cucciolo avvolto nella sua giacca e continuava a ripetere che lo aveva salvato vicino allo stagno, che si trovava poco distante e che ce n’era un altro.

Io, il mio collega e il signore, ci siamo subito mobilitati per recuperarli tutti e per portarli al centro di salvataggio della Human Society of NorthEast”, questo il racconto di Shane.

A diffondere la notizia sui social network, però, sono stati i volontari dell’associazione:

“Questa mattina, due guardalinee della Georgia Power hanno salvato dei cuccioli da un Dumpster sotto la gelida pioggia. Erano coperti di sudiciume, le loro costole sporgevano intorno alle loro pancie gonfie ed erano spaventati oltre ogni immaginazione”.

Fortunatamente, i cuccioli sono stati subito sottoposti alle dovute cuore e non appena saranno considerati pronti, verranno inseriti sulla lista per l’adozione e i volontari si occuperanno personalmente di cercare una casa amorevole ad ognuno di loro.

È stata una cucciolata non voluta, così qualcuno ha pensato di gettarli vicino ad un bidone della spazzatura. Anche il destino però, ha deciso di intervenire, facendo in modo che Shane si trovasse nel posto giusto al momento giusto!

Un grazie va anche ai volontari, che ogni giorno salvano decine di animali in difficoltà, in ogni parte del mondo!