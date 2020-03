Il salvataggio di Harry, il cane che aveva paura degli esseri umani Queste persone dal buon cuore aiutano un povero cane che ha paura dell'uomo a riprendersi dal suo triste passato

Harry è un cane dal passato tormentato, che non riesce a dimenticare. E proprio a causa della sua triste storia, il povero cagnolino non riesce proprio a fidarsi di nessun essere umano. Ma delle persone dal cuore d’oro fanno tutto quello che è in loro potere per poter cambiare la sua sorte.

Harry è stato adottato da una signora che ha deciso di prendersi cura di lui, conoscendo molto bene il suo difficile passato. Il povero cucciolo aveva paura di tutto, ma soprattutto degli esseri umani, che evidentemente gli avevano lasciato sul corpo e nell’anima ferite difficili da rimarginare. Nessuno sa quale sia stato l’evento tragico e traumatico che gli ha rovinato la vita, ma la sua amica umana era pronta a fare tutto per lui.

Da quando l’ha trovato, Harry è sempre stato triste e spaventato. La sua proprietaria ha fatto di tutto per farla sentire bene, dandole una cuccia confortevole. Ma non sarebbe bastato. Possiamo solo immaginare quanta sofferenza ha potuto patire e subire nella sua vita per avere così tanta paura di tutto e di tutti.

Un giorno un veterinario arrivò per controllare lo stato di salute di Harry e aiutarlo a superare le sue paure. Stava bene, ma il cuore batteva forte per la paura. Per prima cosa il dottore ha fatto togliere la cuccia, perché gli impediva di aprirsi al mondo.

Tenendolo in braccio riuscirono finalmente a calmarlo e le carezze della sua proprietaria servirono a rendere la sua giornata decisamente migliore. Non lo aveva mai fatto prima. Cominciava a cambiare. Cominciava a fidarsi di chi aveva accanto.

Non sappiamo quando Harry potrà guarire dalle sue paure, ma pian piano grazie all’aiuto del suo medico veterinario e della sua mamma umana riuscirà a lasciarsi indietro l’inferno che ha vissuto. Per buttarsi a capofitto nella sua nuova vita piena d’amore.