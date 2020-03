Il salvataggio di Johnny e Carly, tenuti in un cortile in orribili condizioni "Hanno fatto irruzione e li hanno rubati. Era l'unico modo per salvarli.."

Un volontario del rifugio Viktor Larkhill ha ricevuto una telefonata su alcuni cuccioli tenuti in modo abusivo. Secondo i vicini, i poveri cagnolini venivano maltrattati e trascurati. Viktor decise così di andare a dare un'occhiata, per vedere se quelle parole fossero tutte vere. Alla vista di quei poveri cani, in orribili condizioni, il volontario chiese ai proprietari di consegnarli a lui, ma questi si rifiutarono . Nonostante le buone maniere, decisero di non cedere, così Viktor, a sua volta, decise di ricorrere ad un altro metodo. Insieme agli altri colleghi volontari, fece irruzione nel quartiere e rubó entrambi i cuccioli! Nel video di seguito, si vede mentre scappano via il più velocemente possibile: Le riprese sono state fatte da uno dei vicini che ha denunciato il maltrattamento. I volontari sono riusciti a salvare i due cuccioli, che oggi si chiamano Johnny e Carly ed entrambi hanno trovato una casa perfetta, amorevole e nella quale potranno trascorrere felici il resto delle proprie vite. Dopo la diffusione del video di questi volontari, sui social network, il gesto di Viktor è diventato virale ed ha ricevuto complimenti da ogni parte del mondo. Se un cane si deve tenere in queste condizioni, a questo punto perché tenerlo? È la domanda che tutti si fanno ma purtroppo situazioni del genere esistono in ogni parte del mondo. Se non ci fossero i volontari, la maggior parte dei cani andrebbe incontro a morte certa, invece queste persone dal grande cuore, dedicano la loro vita a salvare quanti più animali possibili, a volte rimettendoci anche. Ma noi mai smetteremo di dire loro grazie, perché vedere due cani come Johnny e Carly avere una seconda possibilità di vita, ci riempie il cuore di gioia. Se fossero rimasti in quel cortile, sarebbero morti tra le mani di quella che invece loro credevano la loro famiglia.