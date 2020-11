Questa è la triste storia di un cane investito, che non è stato soccorso dall’automobilista che gli ha causato ferite così gravi da non potersi muovere dal luogo dell’incidente. È rimasto lì da solo a morire per tre giorni, fino a quando qualcuno non si è accorto di lui e lo ha salvato.

In Argentina, come nel resto del mondo, sono molti i cani randagi vittime di incidenti stradali. Spesso chi li mette sotto nemmeno si ferma per dar loro i primi soccorsi.

Un giorno un uomo ha ricevuto un messaggio allarmante. C’era un cucciolo che era rimasto vittima di un incidente. Un automobilista lo aveva investito, per poi fuggire via, lasciandolo lì da solo a morire, viste le ferite riportate.

L’uomo è subito partito per andare a cercarlo. E lo ha trovato, praticamente nel luogo dell’incidente, con le zampe rotte. Attorno a lui un gruppo di avvoltoi pronto a mangiarselo vivo.

Fernando Pieroni, originario di Buenos Aires, lo ha subito raccolto: lo hanno trovato dopo 72 ore, insieme ad altri volontari. E le sue condizioni di salute erano disperate.

Non appena ho ricevuto il messaggio, sono andato automaticamente a cercarlo. Per quasi due ore abbiamo guardato ogni angolo di quel campo, ma non ci siamo riusciti. Poi, per tre giorni consecutivi, abbiamo rastrellato sul campo al confine con l’autostrada cercandolo, ma non siamo riusciti a trovarlo neanche lì.

Fonte Pixabay

Poi per fortuna i volontari hanno trovato Rudi, come hanno chiamato il cane. Si trovava ferito in un campo vicino all’autostrada. Lo hanno trovato, preso e portato dal veterinario. E da quel momento si è instaurato tra lui e il cane un legame molto forte.

Cane investito, una nuova vita per il povero cucciolo

I medici hanno curato Rudi con farmaci e antidolorifici. E lo hanno sottoposto a un intervento, i cui costi sono stati coperti da una campagna di raccolta fondi.

Dopo l’intervento a tibia e perone, ora Rudi sta guarendo. In compagnia di Fernando e Rumi, un vitello salvato dal ragazzo dal cuore d’oro.