Il salvataggio di un cucciolo intrappolato nel sottobosco (VIDEO) Cucciolo rimasto intrappolato nel sottobosco viene finalmente salvato dopo molto tempo

Questa è la storia di un povero cucciolo che è rimasto intrappolato nel sottobosco e che per fortuna è stato tratto in salvo, liberato, salvato, anche se ci sono volute molte ore per il suo salvataggio. Tarzan, questo il nome che gli è stato dato, ora è felice.

Questo cucciolo è stato salvato fuori dalla città di Los Angeles in California. Il povero cagnolino viveva sul lato della strada da mesi, nascondendosi in una zona dove si trovavano tronchi e altri detriti del sottobosco. Impossibile andarlo a recuperare. Ed era un posto molto rischioso, perché poco distante c’era una strada molto trafficata.

Alcuni residenti del posto, che conoscevano la sua situazione e sapevano che era un cagnolino di strada, hanno cercato di aiutarlo e di dargli da mangiare. Ma le sue condizioni di salute peggioravano di giorno in giorno. Dovevano prendersi cura di lui perché la situazione era decisamente molto delicata: e allora decisero di chiamare i soccorritori.

I residenti del luogo hanno chiamato i soccorritori di Hope for Paws. Lisa Arturo e JoAnn Wiltz sono intervenuti nella zona per cercare il bellissimo pitbull e cercare di dargli una mano per portarlo via da quella condizione davvero pericolosa.

Lisa e JoAnn hanno battezzato il cucciolo come Tarzan. Ben presto tutti si sono innamorati tutti di lui: il cane aveva avuto dei giorni decisamente difficili e non si fidava troppo delle persone. Aveva poche energie, non riusciva a compiere più di un passo ed era terrorizzato ogni volta che qualcuno si avvicinava a lui.

I soccorritori si sono presi il tempo di cui avevano bisogno. Si sono prima seduti accanto a lui per un paio d’ore cercando di guadagnare la sua fiducia. E gli hanno anche offerto alcune prelibatezze che alla fine lui ha deciso di accettare. Dopo aver mangiato un po’ di è alzato e si è messo a scodinzolare come se volesse ringraziare i suoi soccorritori.

Il cane era molto m agro e probabilmente anche disidratato. Alla fine gli hanno messo un guinzaglio e lo hanno portato in macchina. Il cane aveva poco più di 1 anno secondo i veterinari: ora aspetta la sua casa per sempre!