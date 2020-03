Il salvataggio di una cagnolina e dei suoi cuccioli nascosti in un edificio abbandonato Un povero cane denutrito che non poteva muoversi si è nascosto dentro un edificio abbandonato e in rovina per proteggere i suoi cuccioli

Questa è la storia di una povera cagnolina, una mamma, che non riusciva più a muoversi e ad andare in giro e per salvare e proteggere i suoi cuccioli ha deciso di rifugiarsi in un edificio abbandonato e in rovina. Doveva pensare a quei piccoletti che aveva messo al mondo: e una mamma farebbe di tutto per i suoi figli, anche sacrificare se stessa.

La cagnolina stava davvero male. Aveva la scabbia ed era in gravi condizioni. Aveva delle ferite di vecchia data e alcune nuove, che sembravano molto dolorose.

Gran parte della sua pelle era interessata da irritazioni. E perdeva in diversi punti la sua pelliccia. Si era rifugiata con i suoi cuccioli in un mucchio di mattoni di una casa in rovina.

La povera cagnolina stava così male ed era così malnutrita che era troppo debole anche solo per muoversi e andare in giro a cercare aiuto. Era spaventata e doveva soffrire molto, ma non ha mai smesso per un attimo di prendersi cura dei suoi cuccioli.

Li allattava al seno e loro stavano bene ed erano felici, non sapendo che la loro mamma soffriva tanto ed era gravemente malata.

I cuccioli erano sani ed in buona salute, nonostante le condizioni in cui vivevano. Il soccorritore è subito intervenuto per salvarli tutti quanti, valutando le loro condizioni di salute, per portarli poi in un luogo sicuro e più adatto.

Rassicurando sempre la mamma, ha messo i cuccioli in un trasportino e poi ha preso anche la mamma. Che ora si sentiva sollevata: finalmente qualcuno si sarebbe preso cura di lei.

Tutti i cani sono stati lavati e la mamma è stata trattata per la scabbia, con un bagno terapeutico quotidiano e antibiotici topici. In una settimana tutti stavano meglio ed erano pronti per l’adozione. E per una nuova vita felice.