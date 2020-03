Il soldato ed il suo cane Un soldato incontra di nuovo il suo cane dopo otto mesi

Una delle cose peggiori per me è dire addio ai miei cari. E non sto solo parlando delle persone della mia famiglia, ma anche del mio cane. Ma quello che ha fatto Janna Berger è stato significativamente più difficile. Janna dovette partire otto mesi per lavoro e fu’ costretta a salutare il suo cane Murphy. E quando finalmente è tornata e ha incontrato di nuovo il suo amato cane, l’incontro è stato davvero speciale.

Janna Berger sapeva cosa stava succedendo. Dovette partire e lavorare otto mesi all’estero. Per questo motivo, è stata costretta a dire addio alla sua famiglia. E ovviamente la sua famiglia includeva il suo amato cane Murphy. Erano stati insieme per tre anni e avevano vissuto momenti felici e tristi. Ma la cosa più importante era che si avevano l’un l’altro. Dire addio è stato un momento molto difficile.

Nonostante fosse fuori e lavorasse lontano, non riusciva a smettere di pensare al suo amico a quattro zampe. Ha dichiarato:”Ho pensato a lui ogni giorno”. Stare lontano dal mio cane è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto, Janna dice a un giornale locale.

Dopo otto lunghi mesi di lavoro, è finalmente tornato a casa. Murphy aveva vissuto con i suoi genitori durante il periodo in cui Janna era via. E appena atterrato andò dritto a casa per salutare.

La madre di Janna le disse in varie lettere come Murphy si sedeva ripetutamente fuori dalla porta aspettando che tornasse. E finalmente era tempo di incontrarsi di nuovo. Fuori all’ingresso Murphy correva avanti e indietro, ma c’era qualcosa che non andava. Sembrava spaventato, abbaiava come se il suo proprietario fosse un estraneo.

Ha dichiarato:” Quando ho visto che non mi riconosceva, il mio cuore era spezzato”. Il momento più felice della mia vita è stato quando ha capito chi ero, dice Janna. Murphy si girò attorno a lui e saltò in grembo a Janna. La baciò sul viso e corse da una parte all’altra. Alla fine questi due amici si incontrarono di nuovo.