Il vicino “denuncia” il pitbull “pettegolo” che lo spia attraverso il muro mandando loro le prove. Le foto sono dolcissime

Questa è la storia del pitbull che spia i vicini di casa attraverso un buco che si è formato nel muro che separa le due abitazioni. Lui trascorre le sue giornate lì a dare un’occhiata a cosa fanno i dirimpettai, per non perdersi niente di quello che accade lì vicino. Deve essere davvero interessante la vita dei suoi vicini di casa.

Fonte Pixabay

Zoe è un pitbull americano che è diventato famoso perché ha un vizio davvero molto particolare. Adora origliare e dare un’occhiata a quello che succede nel giardino accanto al suo.

Quando non è fuori a passeggiare con la sua famiglia umana, quando non sta mangiando (cosa che adora fare come ogni cane) e quando non dorme, lui è sempre lì di fronte a quel buco nel muro per poter spiare cosa fanno i vicini di casa.

Il bullo americano ha l’anima del giornalista, cerca sempre uno scoop che poi però tiene per se. Jessica Fernand, sua mamma umana, ha pubblicato gli scatti del suo piccolo spione nel gruppo “The Best Friend Of Man ” su Facebook.

Il cane è stato pizzicato mentre guardava dal buco nel muro della sua casa di Campinas, a San Paolo, in Brasile. In un atteggiamento che assolutamente è da condannare, perché non è bello spiare. Ma è così adorabile Zoe mentre lo fa!

Pitbull spia i vicini: chissà perché lo fa

La mia vicina ha mandato un WhatsApp a mio marito e ci ha chiesto di parlare con Zoe, perché ogni giorno guarda la casa del vicino attraverso un buco nel muro. Peggio ancora, non potevo nemmeno difendere il cane, ci sono anche prove contro di esso.

Questo il commento della mamma umana di Zoe la pettegola. Il cane si diverte così, lasciatelo fare. Del resto che fastidio dà quel musetto che compare al di là del muro?