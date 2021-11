Oggi ti mostriamo un filmato che non riuscirai a smettere di guardare perché è semplicemente unico ed emozionante. È il video al rallentatore del cane che continua a perdere la palla che il proprietario gli ha lanciato per farlo giocare. Lui non smette proprio di provarci e riprovarci. Prima o poi quella pallina dovrà finire nella sua bocca. A ogni costo.

Fonte foto da video TikTok di kaitykimball

Apollo è stato adottato quando era solo un cucciolo. E non ha mai mollato, in nessuna occasione. Se vuole qualcosa, trova sempre un modo per poterlo ottenere, qualunque cosa accada. Anche se a volte raggiungere ciò che si desidera non è certamente così facile.

Kaity Kimball, in occasione di un’intervista rilasciata alla rivista The Dodo, ha raccontato il carattere forte del suo adorato cagnolino:

È implacabile quando si tratta di qualcosa che vuole. Non importa se è una palla, un biscotto o altro. Non si arrende finché non lo ottiene. Tuttavia, questo tipo di problemi crea problemi quando cerca di gettarsi nella spazzatura. Non si fermerà finché non otterrà ciò che vuole!

Apollo non si ferma di fronte a niente, anche se l’attività che ha intrapreso è molto impegnativa. Il cane farà tutto quello che in suo potere per ottenere sempre quello che vuole. Anche quando si tratta di giocare a riporto: deve prendere la pelle, senza se e senza ma.

In realtà non è mai stato in grado di suonare il vero ‘fetch’. Può catturare giocattoli davvero grandi che sono difficili da perdere. Ha un peluche sottaceto delle sue stesse dimensioni, ed è l’unica cosa che riesce a catturare al primo tentativo.

Fonte foto da video TikTok di kaitykimball

Il video al rallentatore del cane è diventato in breve tempo virale

In questa occasione Apollo ci mette un po’ e chissà se alla fine ci riesce. Al rallentatore i suoi sforzi sono semplicemente incredibili.