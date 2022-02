Dopo la morte di suo marito Roy, Diana ha deciso di andare a vivere in una casa di riposo all'età di 82 anni e di separarsi dal cagnolino Jak

Oggi vi raccontiamo la storia del cane Jak, diventata virale sui social network.

Tutto è iniziato quando Diana Darlington, un’anziana signora di 82 ann, ha perso suo marito Roy. L’uomo è morto circa un anno fa.

La nonnina si è ritrovata sola e a dover far fronte ad un dolore insopportabile, così ha deciso di andare via da quella casa che le ricordava il suo amato marito. Ha scelto di andare a vivere in una casa di riposo nel Kent. Una decisione difficile, anche perché sapeva che questo avrebbe voluto dire separarsi dal cane Jak.

Il cucciolo era stato regalato a suo marito 10 anni prima. Ma Diana non poteva più vivere in quella casa, così lo ha lasciato da una parente.

Il gesto della casa di riposo per il cane Jak

Una storia che però è arrivata in poco tempo all’attenzione del personale della casa di riposo dove la nonnina si è trasferita. Delle persone dal cuore d’oro, che hanno fatto in modo di trovare una casa più vicina al cucciolo. Così la sua anziana mamma avrebbe potuto vederlo più spesso.

Una delle operatrici in particolare, Sarah Roberts, quando ha saputo la storia del cagnolino, si è offerta di adottarlo.

La donna insieme alla sua famiglia ha viaggiato per ben 300 km. Ha preso il cagnolino e l’ha portato da Diana.

Quando le abbiamo detto che avevamo trovato una casa a Jak a soli 5 minuti di distanza, non riusciva a crederci, è scoppiata in lacrime.

Sul web è stato pubblicato un video che è diventato virale e che ha commosso migliaia di persone. Le immagini mostrano il cagnolino che non appena vede la sua anziana mamma, comincia a correre verso di lei e salta sulle sue gambe, riempiendola di dolcissimi baci.

Oggi il cucciolo vive con la famiglia dell’operatrice a soli 5 minuti dalla casa di riposo e spesso Sarah lo porta con se al lavoro per far visita alla sua mamma.