Il video del cane che rubava crocchette ed è stato arrestato C'è un filmato che ha fatto il giro dei social network diventando virale: è il video di un cane che è stato arrestato perché rubava crocchette

Ci sono cagnolini che sono in grado di combinarla davvero grossa. Combinano guai davvero inimmaginabili e noi li perdoniamo sempre. Ma il cane protagonista di questa storia l’ha fatta davvero grossa, tanto da essere arrestato. Cos’avrà mai fatto di così terribile? Si è messo a rubare crocchette. Perché aveva fame.

Il cane, che vive in Italia, è il protagonista di una storia che sta letteralmente facendo il giro del web. Il video è stato pubblicato da Enrico Rizzi, presidente del Centro operativo italiano Tutela Animali e ritrae il povero cagnolone triste e mogio sul retro della macchina della polizia.

Glielo aveva inviato proprio un amico che lavora come poliziotto e che ha fermato un terribile ladro di crocchette.

Sicuramente è insolito vedere un cane seduto sul sedile posteriore dell’auto della polizia. Il suo viso è proprio colpevole. Pare che si sia reso conto che rubare crocchette non è bello e non si dovrebbe assolutamente fare. Ed ecco che, allora, i poliziotti cercano di confortarlo, come farebbero con chiunque l’avesse combinata grossa, ma non così grossa: “Dai, uscirai tra una settimana. Stasera parli con il tuo avvocato, gli dici di fare la richiesta e ti mandano al massimo agli arresti domiciliari”. Il tutto detto con voce calma e tranquilla per poter cercare di placare un po’ il povero animale che sembrava nervoso. Certo, non gli sarà capitato tutti i giorni di essere arrestato…

In realtà è tutto uno scherzo dei poliziotti, che in realtà hanno salvato un cane randagio dalla strada. Gli agenti di polizia lo hanno caricato in macchina per portarlo al più vicino studio medico veterinario per le prime cure, per qualche piccola coccola e anche per dargli qualcosa da mangiare.

Anche perché un po’ di crocchette se le merita proprio questo bel cagnolone dall’aria triste e afflitta. Tante belle crocchette!