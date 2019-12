Il video del cane tradito dai suoi amici Sta circolando in rete in queste ore un video che mostra la storia di un cane tradito dai suoi amici: ecco cosa è successo

I social network sono pieni di video che hanno protagonisti dei simpatici animali domestici. Alcuni ci fanno ridere, mentre altri ci fanno riflettere. Ce n’è uno un po’ ambiguo, in cui si vede un cane che viene tradito proprio dai suoi migliori amici.

Il video pubblicato da Bobekyrant su Reddit è diventato in pochissimo tempo virale sui social network. In poche ore ha ottenuto moltissime visualizzazioni, condivisioni e anche commenti. Tra chi sorrideva per quelle immagini e chi, invece, parlava di uno scherzo troppo cattivo e provava pena per i protagonisti della storia. Un gruppetto di cagnolini amici.

Nel video si vedono tre adorabili cani Labrador, seduto uno accanto all’altro. Di fianco a loro c’è un cagnolino decisamente più piccolo, dalla pelliccia color marrone. All’improvviso sembra arrivare un rimprovero da parte del proprietario dei quattro cani.

Il video non ha l’audio, quindi non sappiamo cosa dice il proprietario ai suoi cani. Ma si vede che con tutta probabilità l’uomo stia sgridando i cani, chiedendo loro di confessare la verità su quel pezzo di salsiccia che è stato mangiato. Si potrebbe pensare che uno dei pelosetti abbia deciso di prendersi un pezzo di cena senza chiedere il loro permesso. A un certo punto si vedono i cani con una faccia decisamente pentita. E colpevole.

A un certo punto uno dei Labrador sembra indicare il piccoletto marrone come colpevole del reato che è stato compiuto in quella casa.

C’è chi trova il video molto divertente e chi, invece, lo trova molto triste, perché gli sguardi degli animali mostrano molta sofferenza.

Tutti e tre i cani grossi vanno verso il piccolo puntandolo e incolpandolo, almeno è quello che si potrebbe pensare. E si può pensare a veri e propri atti di bullismo tra i cani.

Il problema è che non avendo l’audio non possiamo sapere quello che è successo nel video.

Magari è stato tutto montato ad arte.