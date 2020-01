Il video di Misty, il cucciolo che si prende cura del suo piccolo umano "Ho lasciato mio figlio da solo e quando sono tornata, ho visto cosa gli stava facendo il mio cane... "

Se il cane è il migliore amico dell’uomo, ci sarà un motivo. Tra i due si va a creare un legame straordinario, che difficilmente si instaura con qualunque altro animale. Una cosa però sicura, nessuno di noi riuscirebbe mai ad amare il proprio cane, come lui ama noi. Il loro amore è vero, sincero, incondizionato, un amore che va oltre la morte stessa.

E l’amore più grande, i nostri amici a quattro zampe, lo provano nei confronti dei nostri figli. Riescono a capire che loro sono gli esseri più piccoli, quelli da proteggere e da accompagnare durante la crescita.

Il protagonista di questa storia è Misty, uno Yorkshire Terrier. I cani di questa razza, solo solitamente coraggiosi ma lo stesso tempo amorevoli, brillanti e curiosi, ma soprattutto molto intelligenti. Misty si è diventato famoso per il modo in cui aiuta la sua mamma umana a prendersi cura del nuovo arrivato. Quest’ultima, un giorno, lo ha visto fare qualcosa di incredibile ed ha deciso di riprendere tutto in una clip e di pubblicarla su web. Da quel momento è diventa virale e si è diffusa in ogni parte del mondo.

Quando Misty è entrato nella stanza ed ha visto che il bambino non era coperto, è andato subito da lui e con i denti, ha iniziato a rimboccargli la coperta. Doveva assicurarsi che il tuo fratellino umano si trovasse in un ambiente piacevole, caldo confortevole. Guardate:

Non è la prima volta che un amico a quattro zampe ci dimostra quanto grande sia il suo amore nei confronti del più piccolo membro della famiglia. Quando un bambino cresce con un cane, impara il vero valore dell’amicizia, della lealtà e dell’amore.

Impara a crescere con qualcuno che non lo giudica, senza un briciolo di cattiveria, qualcuno con dei valori veri e soprattutto crescerà con l’amore verso gli animali, che oggi non esiste quasi più….