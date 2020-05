In India la capra con un volto umano venerata come un dio In India fa ancora discutere la storia della capra nata con un volto umano che è venerata dalle persone come se fosse un dio

Dall'India arriva la strana storia di una capra che è nata con un volto molto particolare, che assomiglia al volto di un essere umano. Una vera e propria capra "mutante", con una faccia piatta molto particolare che assomiglia a quella di un uomo. E che per questo motivo viene venerata dai credenti come se fosse un dio o un suo messaggero. La strana capra con la faccia piatta e molto simile al volto di un essere umano è anta in uno sperduto villaggio che si trova in India, a Nimodia, nella periferia di Jaipur, la capitale dello stato del Rajasthan. Ben presto le sue foto sono uscite dai confini di quel villaggio per fare il giro del paese, prima, e del mondo, poi. Perché non capita tutti i giorni di poter vedere una capra mutante. Foto e video sono state condivise sui social network, tra lo stupore di tutti. Il proprietario, Mukeshji Prajapap, ne ha diffuso la storia e a causa dello strano aspetto del mammifero ora molti credenti venerano la capra come se fosse una divinità, un dio o un suo messaggero venuto sulla Terra chissà per quale motivo. Gli abitanti del villaggio locale dove la capra è nata ne sono così convinti da aver già iniziato a pianificare dei rituali per venerare quella strada divinità venuta ad abitare insieme a loro. Secondo la religione indù, infatti, ci sono degli animali che sono considerati sacri: mucche, serpenti, elefanti, tigri, scimmie. Ma le capre ne sono escluse. Eppure questa capra è venerata come se fosse divina, forse proprio per il suo aspetto particolare. Molti credenti potrebbero arrivare ora nel villaggio per pregare quella strana divinità. E di sicuro arriveranno anche moltissimi turisti pronti a vedere la creatura semplicemente nata con Cyclopia, un disordine genetico che provoca deformità nei volti degli animali.