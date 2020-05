Incatenata e costretta a partorire, cagnolina dà alla luce cuccioli per l’ultima volta Incatenata e costretta a dare alla luce di continuo cuccioli, cagnolina partorisce per l'ultima volta

Questa è la storia di una povera cagnolina che ha vissuto incatenata tutta la vita e costretta a dare alla luce di continuo dei cuccioli. Per fortuna è stata liberata e ha partorito per l’ultima volta: andiamo a scoprire la sua storia con il suo lieto fine.

Dory, per la maggior parte della sua vita, ha vissuto incatenata. È stata usata per dare alla luce di continuo dei cuccioli, senza sosta, senza avere mai il tempo di riprendersi. Era una fattrice e doveva fare cuccioli, senza permetterle di respirare un po’.

Per fortuna poi è arrivato un ufficiale del controllo degli animali in Florida che, venuto a conoscenza della sua situazione, è intervenuto immediatamente per dare una mano a quella cagnolina.

Il direttore di Big Hearts for Big Dogs Rescue della West Coast ha raccontato che ha avuto più cucciolate in pochissimo tempo e molti dei suoi cuccioli non sono nemmeno sopravvissuti al parto. Chi si occupava di lei o, meglio, chi la sfruttava ha deciso un giorno che non avrebbe più avuto bisogno di Dory, che era di nuovo incinta, e così è stata consegnata al controllo animale di Clewiston.

Il rifugio pubblico era sovraffollato e i soccorritori erano preoccupati che Dory non sarebbe uscita viva da liì dentro. Allora una mamma adottiva locale che lavora con l’associazione ha deciso di aiutare la povera cagnolina, prendendola in affidamento. Di fatto la donna diventò la mamma di Dory e decise di prendersi cura di lei e dei suoi cuccioli quando sarebbero nati.

Dory avrebbe partorito poco dopo: la sua pancia era enorme, i cuccioli erano quasi pronti per venire alla luce. E così è stato: dopo qualche giorno sono nati otto cuccioli, cinque maschi e tre femmine.

I cuccioli sono stati chiamati come i personaggi di Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, visto il nome della mamma. E stanno tutti bene. Questa sarà l’ultima gravidanza per la cagnolina: ora può riposare!