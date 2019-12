Incidente nel Connecticut, cane esce fuori dall’auto sommersa dalle acque Dopo un incidente nel Connecticut un cane è stato in grado di salvarsi e di uscire dall'auto che era ormai sommersa in acqua

Un terribile incidente a Glastonbury, in Connecticut, rischiava di avere una vittima. Un povero cane che era rimasto intrappolato all’interno del veicolo, che, scivolando verso l’acqua, poteva essere la sua fine. Ma per fortuna il cagnolino con tutte le sue forse è riuscito a uscire da quella che poteva diventare la sua bara.

La storia è stata raccontata dalla stessa polizia di Glastonbury, città di poco più di 33mila abitanti degli Stati Uniti d’America, che si trova nella Contea di Hartford nello Stato del Connecticut. Era mattino presto quando l’auto era parcheggiata su una rampa di lancio della rimessa per imbarcazioni che si trova vicino a Welles Street.

Non si sa per quale motivo l’auto ha cominciato a muoversi e a scivolare lentamente verso il fiume. Dentro l’auto c’era un cane. Il suo proprietario era intento a lavorare su una barca. Il suo Labrador era in trappola dentro l’auto.

Subito, però, il proprietario è intervenuto per cercare di far uscire il suo cane, mentre lentamente l’auto scivolava verso l’acqua. Con un oggetto pesante è anche riuscito a rompere un finestrino, mentre l’acqua inghiottiva il suo mezzo. Il cane, però, non è riuscito a scappare da quel finestrino rotto.

Ed è finita completamente sotto il livello dell’acqua. Subito sono stati chiamati gli agenti della polizia di Glastonbury e il dipartimento dei vigili del fuoco di Glastonbury. Ma sembrava che per il cane non ci fossero molto speranze.

Poi, una ventina di minuti dopo, con la sorpresa di tutti, come ha raccontato la polizia locale, il cane è venuto fuori dall’acqua. Vivo e vegeto. Era riuscito in qualche modo a liberarsi da solo. Il proprietario è subito partito in barca per poterlo trarre in salvo: il Labrador è stato portato di corsa presso l’ospedale veterinario di Bolton. Il cane era molto freddo, dal momento che la temperatura dell’acqua era ghiacciata. Ma stava bene.

Un vero e proprio miracolo.