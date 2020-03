India: strade deserte, torna la viverra civettina Strade deserte, torna un animale che non si vedeva da tempo

La notizia è arrivata dallo stato federato indiano del Kerala, più precisamente da Calicut. Vista la grave situazione di emergenza sanitaria, in cui il mondo si trova, le strade sono deserte e questo ha comportato molti benefici per la natura. Il video che vi mostriamo oggi, sta facendo il giro del mondo e fa notare come un animale ormai quasi scomparso, in via d’estinzione, in questi giorni sia tornato a farsi vedere per le strade.

Si tratta della viverra civettina. L’animale è conosciuto anche come il grande maculato zibetto malabar. Guardate il video:

Come già accenato in precedenza, lo zibetto è a grande rischio di estinzione, poiché minacciato dalla distruzione del suo habitat naturale e dalla caccia.

Come si nota dal video, è di un colore grigio scuro, con grandi segni scuri trasversali al lato. Gola e collo sono invece di colore bianco.

È un animale considerato solitamente notturno.

Il video sta spopolando sui social network e si sta diffondendo velocemente in tutto il mondo.

Gli amanti degli animali, condividendo queste immagini, vogliono sottolineare qual è la reale minaccia del luogo in cui viviamo: l’essere umano.

Sono diverse le immagini che girano sui social network, anche scattate in Italia. Le acque del porto e dei canali di Venezia, sono tornate limpide. In un pontile di attracco per bauletti, i germani reali hanno deciso di costruire il proprio nido e di deporre le uova.

A Sassari sono stati fotografati diversi cinghiali, mentre vagavano per le strade deserte.

Queste immagini sono state pubblicate e condivise da milioni di persone, perché in grado di far riflettere l’animo umano. Questo è il reale impatto che abbiamo sulla natura e troppo spesso ce lo dimentichiamo.

A confermare ciò di cui stiamo parlando, ci sono anche le immagini satellitari mostrate dalla NASA. Le aree risultano meno coperte dal manto di polvere sottili e anidride carbonica.