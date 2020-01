Ippopotamo fa una puzzetta gigante e il video diventa virale Un ippopotamo fa una puzzetta gigante di fronte ai turisti che lo riprendono. Il video diventa virale in brevissimo tempo

Tutti gli animali fanno delle puzzette. Se noi esseri umani di solito ci vergogniamo, anche se da bambini sono motivo di orgoglio, nel mondo animale le cose funzionano diversamente. Sono semplicemente la normalità. E più grande sei, più sono grandi. Lo sanno bene i turisti testimoni di una puzzetta gigantesca di un ippopotamo, il cui video è diventato virale.

Moltissime persone soffrono di gas intestinale. E quando sono in giro si sentono un po’ in imbarazzo, perché può capitare di essere gonfi e rilasciare flatulenze che non sono il massimo per chi vive in un ufficio con voi o sta viaggiando in ascensore, chiuso e senza possibilità di fuga. Non possiamo farci niente, perché è il nostro corpo che cerca di correre ai ripari in una situazione di gonfiore. Trattenere le puzzette non è facile e, anzi, gli esperti sconsigliano di farlo. Ma quando siamo in mezzo agli altri cerchiamo sempre di evitare brutte situazioni.

Questo concetto non deve essere passato nemmeno per l’anticamera del cervello di questo ippopotamo, che di fronte a un nutrito gruppo di turisti ha rilasciato una puzzetta così gigantesca da lasciare tutti senza parole. C’era qualcuno che aveva in mano il telefonino proprio in quel momento e ha immortalato il momento di “sfogo” dell’animale selvatico in un video che ha fatto presto il giro del web. Diventando ovviamente virale. Pensate che è stato visto da più di 23 milioni di persone.

L’ippopotamo era nel suo ambiente naturale e aveva bisogno di dare libero sfogo a quello che aveva dentro e che dentro non poteva rimanere. Anche se era in una gabbia allo zoo di fronte a turisti che avevano pagato il biglietto per vederlo, lui non si è lasciato intimorire. Shrek direbbe “Meglio fuori che dentro”.

Chissà, magari era il suo saluto di benvenuto, per dire che non è che fosse proprio felice di vivere lì…