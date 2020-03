Isola d’Ischia, si separa con la moglie e lascia il cane, lei lo abbandona. Denunciati entrambi. Si lascia con sua moglie e va fuori per lavoro, lasciandole il cane, ma lei lo abbandona. Ecco la decisione del giudice.

La maggior parte delle famiglie, oggi, condivide la propria vita con un amico a quattro zampe e lo considera come un vero e proprio membro della famiglia. Avete mai pensato cosa può accadere ad un cane, quando una coppia si separa? Nella maggior parte dei casi, è l’unico essere a rimetterci…

La vicenda è accaduta all’Isola di Ischia, lo scorso 2012, quando un bulldog, appartenente ad una coppia e regolarmente munito di microchip, è stato abbandonato legato ad un palo, dentro un presidio sanitario.

Le autorità, grazie appunto al microchip, sono riuscite a rintracciare i suoi proprietari. Una donna, separata dal suo compagno, che si era ritrovata a doversi prendere cura da sola del cane, aveva deciso di abbandonarlo. L’uomo lo aveva lasciato con la donna, dopo la separazione.

Gli agenti sono riusciti a risalire prima all’uomo, per poi scoprire da questo, che lui era fuori per lavoro e che il cane era con sua moglie o meglio la sua ex, da tempo.

Alla fine il giudice ha deciso di condannare entrambi, moglie e marito per abbandono di animali, con una pena di 800 euro di ammenda ciascuno.

L’uomo però ha fatto ricorso, poiché era convinto che fosse sua moglie ad occuparsi dell’animale e poiché è stato lasciato fuori un presidio sanitario, per pochissimo tempo, quindi non è mai rimasto sprovvisto di cure.

La Cassazione, però, ha chiaramente illustrato ciò che è previsto dalla legge: “l’uomo è condannato per abbandono di animale, perché la sua condotta consiste nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata lasciando l’animale, in un luogo dove non riceverà alcuna cura. Non solo, prevale l’inesistenza di accordi tra i due coniugi, che non hanno deciso di interrompere in modo legale il loro rapporto e non hanno preso decisioni riguardo a chi dei due dovesse prendere in custodia l’animale”.

Forse per molti è soltanto un cane, ma è un essere vivente ed ha bisogno di essere tutelato.

IMMAGINI DI REPERTORIO.