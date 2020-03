Jack il cagnolino Jack un povero cagnolino era rimasto intrappolato in un canale di scolo

Un povero cagnolino di nome Jack, in Cina, era rimasto intrappolato in un canale di scolo. Probabilmente era rimasto intrappolato lì perché ci era erroneamente caduto dentro e quindi non riusciva più a uscire da quella terribile situazione. Fortunatamente una anziana signora sentì i lamenti del povero cagnolino e corse subito per andare ad aiutarlo.

Purtroppo però la signora era troppo anziana per poter salvare il cagnolino allora decise di chiamare un giovane ragazzo che si trovava nei paraggi. Il ragazzo intervenne immediatamente e appena si rese conto della grave situazione si calò nel canale per salvare il cagnolino.

L’acqua era molto alta ed il cagnolino si reggeva con le due zampette sul bordo in modo tale da non affogare ma ovviamente non poteva resistere a lungo in quelle condizioni.

Il ragazzo lo afferrò e lo portò fuori dal canale, incredibilmente Jack era salvo, la sua vita non era più in pericolo grazie al meraviglioso gesto del giovane ragazzo. Il giovane si prese cura del povero cagnolino, lo lavò e notò che aveva moltissimi parassiti probabilmente dovuti all’acqua putrida in cui era finito il povero cagnolino e gli diede tutte le cure di cui aveva bisogno e tutte le attenzioni necessarie.

Incredibilmente il ragazzo decise di adottarlo, i due divennero inseparabili, un unica famiglia e nonostante le sventure che Jack aveva subito fortunatamente è riuscito a sopravvivere grazie all’aiuto di una persona meravigliosa il quale con sprezzo del pericolo ha deciso di mettere a rischio la propria vita per salvare quella di Jack.

Tutto finisce per il povero cagnolino che oggi convive con il suo nuovo papà che non gli fa mancare nulla.