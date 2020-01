Jack il pitbull Il povero pitbull abbandonato dal suo stesso padrone

Un pitbull chiamato Jack è stato, barbaramente gettato in un rifugio nelle vicinanze di dove abitava, il tutto testimoniato dai volontari che si trovavano nel rifugio. I volontari hanno dichiarato che la cosa peggiore è che Jack ,appena è stato preso in salvo dai volontari, piangeva e cercava comunque di andare incontro al padrone che invece di capire l’errore gravissimo che stava facendo nell’abbandonarlo nel rifugio, il padrone, dal finestrino della macchina si voltò verso Jack si limitò a ridergli in faccia e continuò con il suo piano malefico.

A peggiorare la situazione c’era il fatto che Jack era stato abbandonato nel rifugio proprio nel giorno di Natale.

Jack non aveva malattie o disturbi, non era insopportabile e non c’era niente di sbagliato in lui.

Lo staff del rifugio ha deciso direttamente di fare qualcosa per Jack, finalmente la vita stava per sorridere al povero pitbull, ed è stato immediatamente messo in adozione.

Hanno usato le loro pagine sui social media per promuovere l’adozione da parte di Jack e sono successe cose incredibili. La storia divenne virale e commosse moltissime persone, e con l’aiuto di alcuni volontari locali, Jack fu finalmente portato dai suoi nuovi padroni.

Oggi Jack è felice, fortunatamente è sopravvissuto alla crudeltà del suo precedente proprietario ed oggi vive con i suoi nuovi padroni, una giovane coppia che non fa mancare nulla a Jack e che lo riempie di attenzioni.

Quello che fa riflettere è che Jack nonostante fosse stato abbandonato cercava comunque di ritornare dalla stessa persona che lo aveva lasciato al rifugio il giorno di natale, questo dimostra tutto il bene che ci vogliono i nostri amici animali, ed è incondizionato e puro.

Auguro a Jack una lunga vita felice e che rimanga sempre così, un tenero cucciolone con tanta voglia di coccole e di amore.

.