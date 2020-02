Jack Russell cucciolo volante ama l’acqua, il video è meraviglioso Un cucciolo di Jack Russell ama l'acqua alla follia e il suo umano lo riprende mentre si tuffa; ecco il video del cane volante, non è adorabile?

Un cucciolo di Jack Russell ama tuffarsi nell’acqua, facendo incredibili salti. Il cane volante prende la rincorsa e si lancia, eseguendo un meraviglioso salto volante. Il suo proprietario ha deciso di riprenderlo con il cellulare e ha postato il video sui social. Mai avrebbe pensato che il suo amato cucciolo di Jack Russell avrebbe avuto così tanti fan.

Un piccolo cucciolo di Jack Russell è diventato famoso sui social per i salti che fa ogni volta per tuffarsi in acqua. Il suo nome è Basil e vive in Australia con la sua famiglia. Basil è un piccolo cucciolo ma ha coraggio da vendere. Per raggiungere l’acqua si tuffa da qualsiasi altezza. Quando i suoi umani lo portano al mare lui parte come sparata e non c’è nulla che possa fermarlo.

Nel video che vi abbiamo invitati a guardare, Basil si tuffa nell’acqua. Come potete vedere, la sua mamma umana lo tiene per il guinzaglio perché l’acqua che vedete nel video e quella dell’oceano che bagna le coste Australiane e un’onda più forte potrebbe trascinare il cucciolo di Jack Russell al largo.

Ma la proprietaria di Basil, Rebecca Coomes, non metterebbe mai a rischio la vita del suo amato cucciolo e lo tiene bene per il guinzaglio.

I Jack Russell, in generale, amano l’acqua ma Basil ha un amore sconfinato e ogni volta che trova uno specchio d’acqua si tuffa. Le sue avventure acquatiche sono filmate dalla sua mamma umana e postate su Instagram dove Basil è una piccola star.

Visualizza questo post su Instagram Finding someone’s ball at the park is the best. Un post condiviso da Rebecca Coomes (@beccoomes) in data: 2 Giu 2019 alle ore 4:33 PDT



Ma nuotare non è la sua unica passione. Basil ama viaggiare e passeggiare insieme alla sua famiglia e diventa molto agitato quando vede altri animali. La sua curiosità innata lo spinge e scoprire sempre nuove cose e la sua energia sembra infinita.

Che dire, Basil il cucciolo di Jack Russell è davvero adorabile, non pensate?