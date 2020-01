Jhon il Koala Un simpatico koala si era fatto dei nuovi amici

In Australia, dove gli incendi stanno attanagliando il paese, tra tristezza e morte di numerosi animali ci sono anche storie belle da raccontare per cercare, per quel che si può, di distogliere ogni tanto l’attenzione da tutte quelle tragedie. Questa è la storia di un simpatico Koala di nome Jhon, il quale andava sempre a trovare i suoi due nuovi amici, due signori che vivevano sulle colline in America.

Jhon molto spesso li andava a trovare, passava del tempo con loro e poi se ne andava riprendendo la propria vita normalmente. I due signori avevano una bellissima villa con una piscina ed in una giornata particolarmente calda Jhon decise di farsi un bel bagno nella piscina dei due signori.

La cosa incredibile è che Jhon sembrava toccare l’acqua per sentire la temperatura proprio come facciamo noi umani! Successivamente i due signori diedero, come sempre dell’acqua e del cibo a Jhon, il quale ormai era diventato molto amico dei due. La cosa incredibile era che il meraviglioso Koala si faceva coccolare per ore dalla ragazza e sembrava essere davvero rilassato, quasi come se stesse in una spa.

I koala sono animali meravigliosi, dolcissimi e vogliono solo amore ed essere coccolati. La tragica situazione che li attanaglia in Australia sembra non finire mai e purtroppo molti non ce l’hanno fatta.

Spero che la situazione si risolva il più presto possibile e spero che tutti possano vivere come Jhon sereni e tranquilli e magari

con l’amore e le coccole delle persone, che come in questo caso, hanno dedicato molte attenzioni al Koala, e ora sono inseparabili. Resta sempre la parte più bella dei racconti questa, quella in cui vedi l’uomo rispettare una creatura indifesa e assecondarlo lasciandolo vivere in libertà. Insegnate ai vostri figli il rispetto per gli animali, ne avranno anche per gli umani…