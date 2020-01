Jhonny Il gatto paralizzato Jhonny era stato lasciato solo sul ciglio della strada, paralizzato non riusciva a muoversi, sembrava che il suo destino fosse oramai segnato

Una ragazza mentre stava tornando dal lavoro passò con la macchina nei pressi di una ferrovia. Era la strada che faceva tutti i giorni per tornare a casa ma quel giorno a terra c’era qualcosa di strano. La ragazza notò qualcosa sul ciglio della strada e per vederlo meglio accostò la macchina e scese.

Con grande sorpresa scoprì che quello che era a terra era un bellissimo gatto! La ragazza però non riusciva a capire come mai non si muoveva, all’inizio pensò che poteva avere paura ma successivamente scoprì che purtroppo il povero gatto non si muoveva perché era paralizzato.

La ragazza spinta da un grande amore per gli animali e da un grande senso di umanità decise di prendere il gatto e portarlo immediatamente dal veterinario per farlo visitare.

Il veterinario disse che il povero gatto era fortemente malnutrito e assetato, erano giorni probabilmente che non mangiava e non beveva e quindi aveva necessariamente bisogno di nutrimento. In aggiunta il veterinario fece anche una risonanza dove si esplicitava la paralisi la quale era stata probabilmente causata da una brutta caduta o qualche episodio di grave maltrattamento.

La ragazza dopo tutte le cure del veterinario riportò a casa con lei Jhonny e le diede tutte le cure necessarie. Il gatto sembrava stare sempre meglio e la ragazza decise di tenerlo con lei.

Oggi sono una bellissima famiglia e sono felici insieme. Mi chiedo come sia possibile lasciare solo e abbandonare un gatto paralizzato senza cibo né acqua, vuol dire condannarlo ad una fine orribile e questo non è affatto accettabile.

Fortunatamente esistono persone come la ragazza in questione che anziché abbandonare salva gli animali, donando loro una vita degna di essere vissuta e come in questo caso riempiendo di amore il cuore di chi ci vorrà sempre bene e non ci tradirà mai.