Jordan Jordan-Il cagnolino salvato dall'amore

In un bel giorno d’estate, un povero cagnolino di nome Jordan lottava per la propria vita. Venne notato da alcune persone le quali immediatamente chiamarono l’associazione “hope for paws” un’associazione molto attiva in America.

Appena arrivati sul posto i volontari videro che il cane si trovava all’interno di un canale di sfogo ed era in pessime condizioni.

Si calarono nel canale per salvarlo ed appena lo raggiunsero scoprirono che il pelo era pieno di parassiti e di ferite, aveva probabilmente la rabbia ed era fortemente denutrito.

Venne portato dal veterinario il quale rasó Jordan e gli diede antiparassitario e antibiotici.



Jordan dopo alcuni giorni in clinica recuperò pian piano le forze e sembrava stare sempre meglio, ma il piccolino, che aveva subito di tutto, trovava conforto solo in quello straccio bianco che lo avvolgeva e lo scaldava come una mamma.

Stava piano piano tornando il cane di sempre, i volontari felicissimi della notizia portarono Jordan al rifugio con loro.

Jordan fece subito amicizia con gli altri cani, ed anche con i volontari che lo riempivano di amore e coccole. Grazie al cielo Jordan ora è salvo e attende solo una bellissima adozione nel frattempo se la ride insieme ai suoi nuovi amici ed alla sua amorevole nuova famiglia. La sua natura di cucciolo, ingenuo e indifeso fece di lui un cucciolo amatissimo da tutti.

Certo, il ritrovamento, il salvataggio e tutte le difficoltà che i ragazzi hanno dovuto superare sono state una vera impresa, ma guardare i suoi miglioramenti continui, il pelo che ricresceva, quello sguardo che diventava sempre più luminoso, fecero di Jordan un vero punto di riferimento per medici e volontari. In molti lo venivano a cercare, volevano conoscere il cagnolino del canale, tanti pupazzetti gli furono donati, anche pappa buona per lui e i suoi amici a quattro zampe, ospiti nella struttura. Adesso Jordan vive in una casa bellissima con una famiglia bellissima, tutto grazie a chi lo ha salvato