Jordan Jordan era stato gettato in un canale e lottava per sopravvivere

Jordan, un meraviglioso cagnolino, era stato gettato in un canale di scolo dal suo precedente padrone. Questo gesto orribile, che era stato inflitto a Jordan, è stato di una crudeltà estrema in quanto Jordan era troppo piccolo per riuscire a sopravvivere da solo o per uscire da quel canale di scolo insomma sembrava che il destino di Jordan fosse già segnato. Passavano giorni e giorni e Jordan si trovava sempre lì da solo e senza alcun tipo di speranza di sopravvivenza.

Dopo un po’, quel cagnolino piccolissimo venne visto da alcuni passanti che cercarono immediatamente di aiutarlo. Entrarono all’interno del canale e videro in che condizioni era il povero cagnolino.

Si resero conto che una zampetta era in pessime condizioni ed anche il pelo non era messo bene allora immediatamente venne portato dal veterinario.

Appena arrivato dal veterinario venne lavato, e gli diedero dell’acqua e del cibo e venne notato dal veterinario che la zampetta del cagnolino era davvero in pessime condizioni, il povero cagnolino non la muoveva nemmeno più e dopo una risonanza il veterinario decise di amputarla in quanto ormai era definitivamente persa.

Dopo l’operazione e un periodo lungo di degenza presso la clinica il cagnolino tornò a stare meglio. Aveva una zampetta in meno ma tanta voglia di vere in più. Venne adottato dagli stessi ragazzi che gli avevano salvato la vita i quali avevano già un cane e sono diventati come fratelli.

Ora sono tutti un allegra famiglia felice, auguro a tutti loro una splendida vita piena di amore e spensieratezza. Resta la consapevolezza che a questo mondo troppa gente è cattiva e riserva ai nostri amici a quattro zampe un destino che non meritano. Per fortuna ci sono perle che ci danno la forza di andare avanti.