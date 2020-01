Joy Joy il cucciolo abbandonato appena nato

La crudeltà dell’essere umano e l’egoismo non ha limiti. Questa storia è la testimonianza di come a volte la freddezza dell’essere umano prevalga sull’amore e sulla bontà. In Romania un cucciolo appena nato era stato abbandonato sul ciglio del marciapiede. Dopo un po’ che era lì venne notato da alcuni passanti i quali immediatamente fecero un appello su internet per cercare di salvarlo. Immediatamente arrivarono i volontari dell’associazione “Howl of dog”, i quali dopo aver letto l’appello sapevano che dovevano salvare il cucciolo in quanto non poteva avere grandi speranze di vita in quelle condizioni. Il cucciolo si trovava a terra, era immobile e non accennava al movimento. Si pensò subito al peggio ma quando si avvicinarono e provarono ad accarezzarlo lui mosse la testolina e un po’ scodinzolò e tutti tirarono un grande sospiro di sollievo perché significava che il cucciolo era ancora vivo. Lo portarono subito in clinica ed il veterinario dichiarò che il povero cucciolo aveva la temperatura del corpo molto bassa, era fortemente denutrito e senz’altro aveva bisogno del latte, era stato separato dalla madre troppo presto ed aveva necessariamente bisogno di attenzioni e di cure, ma sopratutto aveva bisogno di amore. Gli venne dato del latte immediatamente, gli vennero fatti i vaccini per non farlo ammalare e successivamente venne fatto riposare al caldo. Venne portato dai volontari al rifugio, dove venne seguito passo dopo passo nella sua crescita. Il cucciolo cresceva bene, settimana dopo settimana sembrava stare sempre meglio. Incredibilmente al rifugio trovò una nuova mamma, una fantastica cagnolona che sembrava averlo adottato, si prendeva cura di lui ed aveva tutte le attenzioni per il piccolo. Incredibilmente il cucciolo dopo l’abbandono aveva trovato una nuova famiglia ed una nuova mamma, dopo il freddo della strada era passato a stare al caldo circondato dall’amore di tutti.