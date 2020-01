Hanno iniziato a chiamare diverse organizzazioni di animali, sperando di poter aiutare il cane. Poi hanno pensato di entrare nel giardino del vicino e salvare il povero animale. Ma poiché questo era illegale, non volevano correre il rischio di finire in galera.Finalmente un’organizzazione chiamata “Animal Advocates” ha risposto alla richiesta di aiuto dei ragazzi. Avevano sentito parlare del povero cane maltrattato e avevano deciso di andare lì per indagare insieme ai vicini che avevano dato l’allarme.

Ma quando sono arrivati ​​lì, hanno dovuto vivere il loro peggior incubo. Hanno visto il povero cane, chiamato “Judas”, sofferente da quanto è stata maltrattata. L’organizzazione ha immediatamente salvato la cagnolina ed è stata portata in un posto sicuro. L’hanno lavata, le hanno dato amore e amore e l’hanno mandata dal veterinario. Pochi secondi dopo decisero di rinominare il cane con il nome di Judith, per segnare il suo nuovo inizio di vita.

Tutto finisce bene per questa meravigliosa cagnolina grazie a dei meravigliosi volontari e grazie ai due vicini che si sono adoperati per far star bene Judith.