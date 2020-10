La nota attrice Kristen Bell ha dovuto dire addio alla sua amata amica a quattro zampe. Barbara era una cagnolina anziana, con un occhio solo, adottata dall’attrice due anni fa, nel rifugio Dog Cafè. Adottare un cane anziano è un’esperienza gratificante e allo stesso tempo dolorosa, perché siamo consapevoli che l’amore che quell’animale bisognoso ci donerà, durerà per poco tempo.

Credit: kristenanniebell – Instagram

Da sempre, Kristen Bell ha condiviso con i suoi fan, il suo grande amore per gli animali. In particolare, il suo interesse nel donare ai cani anziani, la felicità che non hanno mai conosciuto nella loro vita. Anche se per poco tempo.

Ho sempre trattato tutti i miei cani come figli. Ho scelto di adottare invece di andare da un allevatore perché volevo un membro della famiglia, non una borsa. Si dovrebbe guardare meno all’acquisto e più al legame con qualcuno che ha bisogno del nostro amore.

Credit: kristenanniebell – Instagram

Nelle sue ultime storie Instagram, l’attrice ha condiviso gli ultimo dolci momenti con Barbara. Ha spiegato ai suoi numerosi Follower che purtroppo il veterinario ha scoperto che la cucciola aveva una grave infezione intestinale. A causa della sua avanzata età, Barb (come piace chiamarla alla sua mamma) non è riuscita a trovare la forza per lottare.

Anche se Barb è una combattente, è diventata settica e il suo piccolo corpo non ce l’ha fatta.

L’ultimo messaggio di Kristen Bell

Credit: Wikipedia

Kristen Bell ha accompagnato la straziante immagine, con un messaggio che ha commosso il mondo intero:

Cercando di esserti grata per i due anni in cui ci hai dato modo di viziarti come una regina. Mi mancherai, ma non smetterò mai di dirti grazie.

L’attrice ha poi ringraziato l’associazione che le ha permesso di adottare Barbara e che ha portato nelle vite della sua famiglia, l’amore vero e la felicità.