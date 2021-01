Un falco perplesso non riesce a capire come mai l’anatroccolo non sembra avere paura di lui (video)

Il falco che non capisce perché l'anatroccolo non ha paura di lui

L’anatroccolo non si muove di un passo, nonostante di fronte abbia un falco intenzionato a fare di tutto per spaventarlo. Eppure l’anatroccolo sembra non avere paura del maestoso volatile. Anzi, sembra quasi voler sostenere il suo sguardo con coraggio e fierezza. Il video di questo strano incontro sta facendo il giro del mondo. Ma c’è il trucco.

Fonte Pixabay

Ogni falco è abituato a essere temuto. Sa che quando incontra un altro animale, quest’ultimo non passa momenti di felicità e tranquillità, dal momento che stiamo parlando di un uccello predatore in grado di cacciare tantissimi tipi di prede.

Sono anche animali veloci e in poco tempo, senza quasi che la vittima se ne accorga, sono in grado di procurarsi il pranzo o la cena. E allora perché l’anatroccolo protagonista di un video che è diventato virale non ne vuole sapere di avere paura di lui?

Il piccolo piumato protagonista di questo filmato che è già stato visto molte volte e che è stato pubblicato da Garybob su YouTube sembra non avere paura quando un falco all’improvviso si presenta nel suo spazio. Sembra proprio tranquillo e a suo agio nonostante il predatore di fronte.

Il falco aveva visto un anatroccolo seduto nell’erba. Era la preda perfetta. Ma non sapeva con chi aveva a che fare. Sì perché quello non era un vero anatroccolo, ma una statua decorativa. Dovrebbe averlo capito quando proprio non si è mosso.

Fonte YouTube Garybob

L’anatroccolo è finto, quando se ne accorge il falco?

L’uccello ha guardato a lungo la papera decorativa prima di accorgersi che proprio c’era qualcosa che non andava in quell’attacco.

Fonte YouTube Garybob

Tutta colpa di chi ha creato quella statuetta, che è così ben fatta da essere stata scambiata dal rapace per un animale vero.

Il video non ci mostra però cosa ha fatto poi il falco: se ne sarà andato con la “coda” tra le zampe?