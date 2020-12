Dopo aver passato 1134 giorni nel rifugio, finalmente è arrivato il lieto fine anche per Capone, l’anziano labrador. Tutti sono al settimo cielo per lui. Molte persone erano innamorate di questo cucciolo e della sua dolce personalità.

La triste storia di questo anziano cane, è iniziata a novembre del 2017. Un gruppo di volontari lo hanno trovato solo ed abbandonato, mentre vagava per le strade della città.

Hanno capito in fretta che fino a pochi giorni prima aveva una casa, perché non era in condizioni gravi. Lo hanno portato nel rifugio di Animal Friend ed hanno provato a pubblicare l’accaduto sul web.

I ragazzi credevano che fosse scappato dalla sua abitazione e che i suoi amici umani, lo stessero cercando. Però la verità è stata molto più crudele di quello che credevano. Purtroppo la famiglia di Capone, ha deciso di abbandonarlo e nonostante i tentativi dei volontari, nessuno si è mai fatto avanti per poterlo riprendere.

Con il passare del tempo, l’anziano cane ha mostrato a tutti la sua personalità dolce e vivace. Il suo unico desiderio era solo quello di poter ricevere amore ed affetto.

In molti si sono fatti spesso avanti per poterlo adottare, ma ogni volta accadeva sempre qualcosa e cambiava tutto. Purtroppo dal suo arrivo nel rifugio, il cucciolo non ha mai lasciato il suo box.

Il lieto fine di Capone

Dopo 3 lunghi anni, Capone e tutti i ragazzi avevano ormai perso ogni speranza di trovare la famiglia perfetta per lui. Il cane era sempre più triste e depresso, ogni volta vedeva i suoi fratellini a quattro zampe andare via, felici e soddisfatti.

Poche settimane fa, i volontari hanno deciso di affidare il dolce cagnolino ad una famiglia del posto. Volevano aiutarlo a dimenticare tutto ciò che aveva subito e soprattutto volevano provare a farlo sentire amato e protetto.

Quelle persone con il passare dei giorni, hanno instaurato un bel legame con Capone e alla fine, hanno deciso di adottarlo per sempre. Il loro desiderio era proprio quello di donargli il lieto fine che merita ogni cane. Dopo 3 lunghi anni, anche questo cucciolo ha avuto la sua seconda possibilità di vita.