L’amore che un essere umano può provare per un animale è qualcosa di unico e speciale. Questo infatti è il caso di uomo che vive da senzatetto, chiamato Donald Dickerson, che per il suo amato cane Duude è disposto anche a rinunciare ad un intervento al ginocchio, preferisce sopportare il dolore che stare lontano da lui.

La vicenda di questo signore è iniziata ormai molto tempo fa. In passato aveva una casa, un lavoro e tutto ciò che un essere umano possa desiderare.

Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria che si è diffusa in tutto il mondo, è stato licenziato. Purtroppo da quel momento la sua vita è cambiata per sempre e si è ritrovato a vivere da senzatetto, poiché non aveva più i soldi per pagare l’affitto.

Il suo cane Duude è sempre rimasto al suo fianco. Non lo ha mai lasciato solo e nonostante il periodo difficile che stavano vivendo, il loro legame non è mai cambiato.

Negli ultimi tempi però, l’uomo ha iniziato ad accusare un dolore strano al ginocchio. Durante una visita ha scoperto che deve subire un delicato intervento, ma il medico quando ha scoperto che non aveva un posto in cui poter vivere, ha capito che era costretto a rimandare.

In tanti si sono offerti di aiutare Donald Dickerson, ma in ogni caso l’uomo era costretto a lasciare il suo cane nel rifugio. Non poteva tenerlo nessuno e lui non voleva proprio separarsene. Preferiva rinunciare all’intervento che stare lontano dal suo cucciolo.

L’intervento di un volontario per aiutare Duude e il suo amico umano

Un ragazzo dal cuore enorme, chiamato Lune Miller, colpito dal sacrificio di questo senzatetto, ha deciso di intervenire. Il suo unico scopo era solo quello di aiutare i due ad avere il loro lieto fine.

Il volontario ha deciso di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe ed ovviamente, la vicenda è diventata in fretta virale. Ecco il video della storia di seguito:

Il desiderio di Lune è proprio quello di poter trovare un posto che Donald ed il suo cane possano considerare come una casa. Non vuole lasciarli ancora a vivere in strada, poiché vista l’età avanzata, le condizioni dell’uomo possono peggiorare ulteriormente.