La battaglia di James per rivedere i suoi amati cuccioli

James Pack è un veterano del Vietnam, che diversi mesi fa, ha dovuto subire un intervento molto delicato al cuore e per questo è stato ricoverato in ospedale per molto tempo. È stato costretto ad affidare temporaneamente i suoi due cuccioli, chiamati Bailey e Blaze.

Li ha portati al rifugio della sua città ed ha chiesto ai dipendenti di quel posto di prendersi cura di loro, finché lui fosse stato dimesso dall’ospedale.

Purtroppo però, le cose non sono andate affatto come credeva. Questo perché, il suo ricovero è durato molti più giorni del previsto e quando è andato a riprendere i suoi amati cani, ha scoperto che erano stati dati in adozione.

James aveva il cuore a pezzi per questo motivo, il suo unico desiderio era solo quello di poter rivedere i suoi amati amici a quattro zampe.

Non sapendo cosa fare, ha deciso di andare a chiedere aiuto in un negozio Per Smart, dove aveva la sede un’associazione che aiuta animali in difficoltà.

Quando l’uomo è andato a parlare con quei ragazzi, è accaduto qualcosa di magico. Queste persone hanno scoperto che Bailey e Blaze non erano stati adottati, ma che erano stati solamente affidati ad una famiglia. Per questo motivo, potevano essere portati via in qualsiasi momento.

L’unico problema, era che l’uomo doveva pagare duecento cinquanta dollari, per contribuire alle spese del rifugio. James quando ha saputo questa notizia, ha deciso di vendere la sua auto per recuperare il denaro necessario, ma i volontari con una raccolta fondi, sono riusciti a recuperare tutto. Infatti è stato un momento commovente. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie al contributo di quest’associazione il signore, ha potuto rivedere i suoi amati cuccioli e da quel momento, non si sono più separati.

Una storia incredibile, che ci fa capire che per fortuna nel mondo non esiste solo la crudeltà umana. Condividete con i vostri amici!

